«Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов

«Филадельфия Флайерз» поместила российского защитника Егора Замулу на драфт отказов, сообщает пресс-служба «лётчиков».

Россиянин не попадал в заявку последние пять встреч «Филадельфии». Всего в текущем сезоне он сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

25-летний Замула выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2020/2021. Всего за клуб он провёл 168 встреч, забросил восемь шайб и отдал 33 голевые передачи.

«Филадельфия Флайерз» с 40 очками после 32 сыгранных матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.