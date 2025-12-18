Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о поражении от «Барыса»: думали, что будет легко и возьмём их на мастерстве

Козлов — о поражении от «Барыса»: думали, что будет легко и возьмём их на мастерстве
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от «Барыса» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5)     1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5)     1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4)     2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)    

— Начали неплохо. В первом периоде играли правильно и создавали моменты. Во втором – начались проблемы. Соперник играл намного быстрее. Было видно их желание победить. Мы забили гол в большинстве, но, к сожалению, быстро пропустили. После 1:1 пропустили пару контратак, за что соперник нас и наказал. Наверное, можно сказать, что вратарь выручил «Барыс», а мы не смогли найти ключи к воротам.

– Длинные победные серии обычно плохо влияют на игроков «Динамо», к тому же очевидно далеко не лучшее функциональное состояние после паузы. Что больше повлияло на неудачный результат?
– Думаю, что здесь совокупность факторов. Наверное, «Барыс» сегодня больше хотел победить. А мы вышли и думали, что будет легко и возьмём их на мастерстве и таланте. К сожалению, не получилось.

– Была ли недооценка соперника?
– У меня не было. Я говорил игрокам на собрании, что команда на ходу и выиграла предыдущий матч у «Автомобилиста». Мы готовились. Я знал, что будет тяжёлая игра.

– Максима Моторыгина нельзя обвинить ни в одном из пропущенных голов, но нет ощущения, что ему дико не везёт, когда Владислав находится на скамейке? Может, Подъяпольского не раздевать, когда Максим стартует?
– А у нас не было другого варианта. У нас молодёжка играла вчера, играла сегодня. Не думаю, что там была вина Максима в голах. Не в этом дело, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» прервало победную серию из семи матчей, уступив «Барысу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android