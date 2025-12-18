Скидки
Гатиятулин — о поражении от СКА: нужно контролировать свои действия и эмоции

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от СКА (2:3) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

«Бо́льшую часть игры играли хорошо, было хорошее движение, эмоций было достаточно, моментов. Сами не забили, своими ошибками помогли сопернику, могли вытащить матч.

Сложно на протяжении всего матча доминировать, какую-то часть игры одна команда доминирует, какую-то – другая. Вопрос, как мы распоряжаемся своими отрезками.

Это игра, здесь постоянно идут эмоции, но нужно контролировать себя, особенно когда идёт жажда борьбы, свои действия. Пауза на долгий просмотр? Это был игровой момент, арбитрам нужно разобраться, чтобы принять решение, от этого паузы и возникают», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге
