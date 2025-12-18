Скидки
Козлов — о новом старшем тренере «Динамо»: Фёдоров дал положительную рекомендацию

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал назначение Равиля Якубова на пост старшего тренера команды.

– Сегодня клуб объявил о назначении Равиля Якубова на пост старшего тренера. Составной вопрос: прокомментируйте этот выбор, советовались ли вы с Сергеем Фёдоровым, с которым они вместе успешно работали в ЦСКА, и когда мы увидим Якубова на лавке, потому что сегодня его там не было?
– Он уже сегодня был на игре, сейчас вместе с нами находится в тренерской. На лавке мы его увидим уже на следующей игре.

Не такой большой выбор был среди кандидатов, но Равиля тут не нужно представлять. Это динамовец. Он долго работал в ЦСКА. И вы правильно сказали, что я разговаривал с Сергеем Фёдоровым, когда подбирал кандидата. Он дал положительную рекомендацию. Мы рады приветствовать его в «Динамо», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
