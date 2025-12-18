Козлов — об удалении Комтуа: будем наказывать. Для него найдутся штрафные санкции

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал удаление форварда бело-голубых Макса Комтуа в третьем периоде игры с «Барысом» (2:4).

– В середине третьего периода игру команды во многом сломало абсолютно не вынужденное удаление Максима Комтуа. Что будете делать вот с такими удалениями?

– Да. Это было ненужное удаление. Там момент уже был заигран. Он не спасал ворота или что-то в таком роде. Будем наказывать. У нас найдутся какие-то штрафные санкции для него, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.