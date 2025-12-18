Козлов — об удалении Комтуа: будем наказывать. Для него найдутся штрафные санкции
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал удаление форварда бело-голубых Макса Комтуа в третьем периоде игры с «Барысом» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4) 1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5) 1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5) 1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5) 1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4) 2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)
– В середине третьего периода игру команды во многом сломало абсолютно не вынужденное удаление Максима Комтуа. Что будете делать вот с такими удалениями?
– Да. Это было ненужное удаление. Там момент уже был заигран. Он не спасал ворота или что-то в таком роде. Будем наказывать. У нас найдутся какие-то штрафные санкции для него, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
