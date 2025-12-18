Скидки
Хоккей

Гатиятулин рассказал о состоянии заболевшего вратаря Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) рассказал о состоянии заболевшего вратаря Тимура Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

«Тимур Билялов ещё не восстановился полностью после простудного заболевания, не видим смысла форсировать, потому что Максим Арефьев получает опыт игры на уровне КХЛ. Следим за ним на длительном отрезке.

Есть ребята, которые отсутствуют по причине болезни, есть те, кто не проходит в состав», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».

