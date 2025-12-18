Гатиятулин высказался о шансах Жулина и Шакирова сыграть в основе

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) высказался о шансах нападающих Тимофея Жулина и Расима Шакирова сыграть за главный казанский клуб.

«Мы давно хотели посмотреть Игоря Бардина и Егора Потапова, но то мешали болезни, то другие обстоятельства. Сегодня время настало: Игорь сыграл, Егор – ещё нет. У нас есть следующий матч – возможно, Потапов сыграет.

Расим Шакиров и Тимофей Жулин? За всеми следим, есть определённые технические моменты. Сейчас будет пауза и у нас, и у «Нефтяника». Возможно, привлечём их к тренировочному процессу. Посмотрим, может, появятся и другие ребята», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.