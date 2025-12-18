Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о шансах Жулина и Шакирова сыграть в основе

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) высказался о шансах нападающих Тимофея Жулина и Расима Шакирова сыграть за главный казанский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

«Мы давно хотели посмотреть Игоря Бардина и Егора Потапова, но то мешали болезни, то другие обстоятельства. Сегодня время настало: Игорь сыграл, Егор – ещё нет. У нас есть следующий матч – возможно, Потапов сыграет.

Расим Шакиров и Тимофей Жулин? За всеми следим, есть определённые технические моменты. Сейчас будет пауза и у нас, и у «Нефтяника». Возможно, привлечём их к тренировочному процессу. Посмотрим, может, появятся и другие ребята», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
