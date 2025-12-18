Гатиятулин высказал недовольство Яшкиным, получившим двойной малый штраф
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) высказал недовольство нападающим Дмитрием Яшкиным, получившим двойной малый штраф за колющий удар.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5) 1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4) 2:1 Поляков – 44:11 (5x5) 3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4) 3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)
«Мы говорим: «Здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия». Мы ещё раз объясним игрокам, что контроль эмоций – это важно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сразится в гостях с «Салаватом Юлаевым».
