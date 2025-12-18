Гатиятулин высказал недовольство Яшкиным, получившим двойной малый штраф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) высказал недовольство нападающим Дмитрием Яшкиным, получившим двойной малый штраф за колющий удар.

«Мы говорим: «Здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия». Мы ещё раз объясним игрокам, что контроль эмоций – это важно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сразится в гостях с «Салаватом Юлаевым».