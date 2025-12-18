Кравец — после победы над «Динамо»: страшно сказать, сколько работали над большинством

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал о победе над московским «Динамо» (4:2).

— Хочу поздравить наших болельщиков с победой. Одержали победу над сильной хорошей командой, сработали те же самые компоненты — вратарь, оборона, большинство и хорошая, в принципе, игра в меньшинстве. Была, правда, пара глупых удалений, которые нельзя допускать с «Динамо». В целом ребята с первой до последней секунды играли в хорошем темпе. Задачи всё время обороняться не было, но с «Динамо» не всегда это получается, приходилось терпеть в обороне. Считаю, и в атаке много полезного мы сделали и забили хорошие голы. Тяжело нам даются игры на выезде, поэтому рады, что победили и с хорошим настроением поедем домой, впереди тяжёлая серия.

— Вопрос по большинству. Видно, как раздёргивали соперника в большинстве. Насколько сильно работали над этим компонентом в паузе?

— Тут страшно даже сказать, сколько мы над этим работали. Это уже 37-я игра, у нас было 10% или 11% [реализации большинства]. Постоянно мы работали, терпим, надеемся, что получится, наконец-то есть проблески того, что хотим. Ребята, опять же, услышали. Или мы нашли тех людей, которые могут исполнить наши идеи.

— Два матча подряд команда забрасывает четыре шайбы. Как бы оценили старт после паузы?

— Хороший старт. Мы рады, что столько забили. Главное, ребята слышат тренерский штаб и выполняют ту работу, которую от них просим – это броски по воротам, закрываем вратаря и правильно играем в средней зоне и обороне, – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.