И. о. главного тренера СКА Бабенко оценил победу в матче с «Ак Барсом»

И. о. главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:2).

– Непростая игра, хороший соперник. Не просто так один из лидеров Востока. Не всё получалось в первом и особенно во втором периодах. Пришлось поговорить в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали и довели встречу до победы.

– Была ли тактика играть вторым номером?

– У нас не всё получалось. На эти не самые правильные действия нас вынуждала команда соперника. Они здорово начали. Мы не показали той агрессии в зоне атаки. Немножко мудрили, делали лишние вещи, не доставляли шайбу к воротам. Любой бросок опасен. Если идёшь на добивание, то соперник волей-неволей начинает задумываться об обороне. Мы не дали им повода, свою игру превратили в играющую ситуацию.

– Почему отсутствовали Менелл и Ларионов-младший?

– Не совсем простая ситуация в плане вирусов, это бытовые вопросы.

– Почему не стали добавлять седьмого защитника?

– Команда высшей лиги только ночью прилетела, была долгая дорога. Думали об этом, но решили пойти тем составом, который вышел на лёд. Игроков молодёжки не рассматривали, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.