Хоккей

И. о. главного тренера СКА Бабенко оценил победу в матче с «Ак Барсом»

И. о. главного тренера СКА Бабенко оценил победу в матче с «Ак Барсом»
Комментарии

И. о. главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

– Непростая игра, хороший соперник. Не просто так один из лидеров Востока. Не всё получалось в первом и особенно во втором периодах. Пришлось поговорить в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали и довели встречу до победы.

– Была ли тактика играть вторым номером?
– У нас не всё получалось. На эти не самые правильные действия нас вынуждала команда соперника. Они здорово начали. Мы не показали той агрессии в зоне атаки. Немножко мудрили, делали лишние вещи, не доставляли шайбу к воротам. Любой бросок опасен. Если идёшь на добивание, то соперник волей-неволей начинает задумываться об обороне. Мы не дали им повода, свою игру превратили в играющую ситуацию.

– Почему отсутствовали Менелл и Ларионов-младший?
– Не совсем простая ситуация в плане вирусов, это бытовые вопросы.

– Почему не стали добавлять седьмого защитника?
– Команда высшей лиги только ночью прилетела, была долгая дорога. Думали об этом, но решили пойти тем составом, который вышел на лёд. Игроков молодёжки не рассматривали, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Видео
СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге
