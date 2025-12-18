Гатиятулин — о Терехове: говорили, что Семёну нужно подтянуть
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) оценил игру нападающего казанского клуба Семёна Терехова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5) 1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4) 2:1 Поляков – 44:11 (5x5) 3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4) 3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)
«Мы говорили, что Семёну нужно подтянуть в своей игре. Он нас услышал, добавил при игре без шайбы, но сейчас нужно сделать следующий шаг, играть стабильно и держать конкуренцию на уровне КХЛ.
Думаю, что казанские журналисты меня поймут. Дал себе слово 10 раз за сезон говорить про реализацию моментов. Используем ещё одну попытку: нас подвела реализация», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сразится в гостях с «Салаватом Юлаевым».
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:32
-
22:16
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:40
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
20:56
-
20:40
-
20:21
-
19:57
-
19:44
-
19:20
-
18:58