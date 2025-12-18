«Он показывает то, что от него ждали». Бабенко — о Голдобине

И. о. главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал игру нападающего армейского клуба Николая Голдобина в текущем сезоне КХЛ.

– Как оцените игру Голдобина в последних матчах?

– Он показывает тот хоккей, который от него ждали. Очень здорово, полезен для команды. Больше добавить нечего, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Голдобин сыграл 27 матчей, в которых записал на свой счёт 16 (6+10) очков.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сразится в гостях с «Салаватом Юлаевым».