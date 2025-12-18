Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он показывает то, что от него ждали». Бабенко — о Голдобине

«Он показывает то, что от него ждали». Бабенко — о Голдобине
Комментарии

И. о. главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал игру нападающего армейского клуба Николая Голдобина в текущем сезоне КХЛ.

– Как оцените игру Голдобина в последних матчах?
– Он показывает тот хоккей, который от него ждали. Очень здорово, полезен для команды. Больше добавить нечего, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Голдобин сыграл 27 матчей, в которых записал на свой счёт 16 (6+10) очков.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сразится в гостях с «Салаватом Юлаевым».

Материалы по теме
И. о. главного тренера СКА Бабенко оценил победу в матче с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android