И. о. главного тренера СКА ответил, когда вернётся Игорь Ларионов
И. о. главного тренера СКА Юрий Бабенко после победы над «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос, когда вернётся наставник армейского клуба Игорь Ларионов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5) 1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4) 2:1 Поляков – 44:11 (5x5) 3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4) 3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)
– Когда ждать возвращения Игоря Ларионова?
– Надеемся, что увидим в ближайшее время. Всё было в хорошей положительной тенденции, но так получилось… Это обстоятельство, которое не от нас зависит, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, Игорь Ларионов по состоянию здоровья пропустил второй матч СКА подряд. Ранее команда с берегов Невы одержала победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1). В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря.
