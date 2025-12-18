Скидки
И. о. главного тренера СКА ответил, когда вернётся Игорь Ларионов

Комментарии

И. о. главного тренера СКА Юрий Бабенко после победы над «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос, когда вернётся наставник армейского клуба Игорь Ларионов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

– Когда ждать возвращения Игоря Ларионова?
– Надеемся, что увидим в ближайшее время. Всё было в хорошей положительной тенденции, но так получилось… Это обстоятельство, которое не от нас зависит, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Игорь Ларионов по состоянию здоровья пропустил второй матч СКА подряд. Ранее команда с берегов Невы одержала победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1). В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря.

Новости. Хоккей
