Тренер «Барыса» Кравец: по рисунку игры «Динамо» после смены тренера не изменилось

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после победы над московским «Динамо» (4:2) оценил игру бело-голубых после изменений в тренерском штабе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5)     1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5)     1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4)     2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)    

— Вы второй раз играете с «Динамо», возможно, это одни из лучших матчей «Барыса» во всём чемпионате. И дома мощно смотрелись, и сегодня. Можно сказать, что подобрали ключи к этому сопернику?
— Не сказал бы так, мы, в принципе, со многими клубами играем одинаково. Так сложилась игра, сделали всё правильно и в первой встрече, когда три большинства реализовали. Если так делать постоянно, можем выигрывать каждый раз у любых команд, но не всегда это получается. Не думаю, что это случайность или закономерность, просто мы сегодня отыграли лучше, поэтому победили.

— У «Динамо» недавно сменился тренер. Поменялся ли как-то игровой стиль команды?
— «Динамо» последние матчи показывало стабильную игру, вратарь «на ноль» играл, были победы и со «Спартаком», и до этого. Мне кажется, по рисунку команда не изменилась. То же построение, то же давление, то же самое большинство. Быть может, где-то играют более активно, «Динамо» было сильным и в начале сезона, – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

