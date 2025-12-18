Тренер «Барыса» Кравец: по рисунку игры «Динамо» после смены тренера не изменилось

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после победы над московским «Динамо» (4:2) оценил игру бело-голубых после изменений в тренерском штабе.

— Вы второй раз играете с «Динамо», возможно, это одни из лучших матчей «Барыса» во всём чемпионате. И дома мощно смотрелись, и сегодня. Можно сказать, что подобрали ключи к этому сопернику?

— Не сказал бы так, мы, в принципе, со многими клубами играем одинаково. Так сложилась игра, сделали всё правильно и в первой встрече, когда три большинства реализовали. Если так делать постоянно, можем выигрывать каждый раз у любых команд, но не всегда это получается. Не думаю, что это случайность или закономерность, просто мы сегодня отыграли лучше, поэтому победили.

— У «Динамо» недавно сменился тренер. Поменялся ли как-то игровой стиль команды?

— «Динамо» последние матчи показывало стабильную игру, вратарь «на ноль» играл, были победы и со «Спартаком», и до этого. Мне кажется, по рисунку команда не изменилась. То же построение, то же давление, то же самое большинство. Быть может, где-то играют более активно, «Динамо» было сильным и в начале сезона, – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.