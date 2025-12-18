Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал эпизод со столкновением с собственным вратарём во время голевой атаки СКА в игре.
«В целом хорошо играли, но в конце уже начали много удаляться, терять шайбу. Надо двигаться дальше и работать, чтобы такого больше не повторилось.
Что случилось в эпизоде со вторым пропущенным голом? Там был бросок, я попытался его накрыть, однако столкнулся с вратарём. Мы потом поговорили с Максом, такое случается в хоккее.
Если про свою шайбу говорить, то забивать, конечно, хорошо, но лучше бы мы победили. У нас ещё оставались силы в конце, однако дожать соперника мы не смогли. Надеюсь, что в следующем матче результат будет позитивным», — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
