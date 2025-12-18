Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миллер прокомментировал эпизод со столкновением с собственным вратарём

Миллер прокомментировал эпизод со столкновением с собственным вратарём
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал эпизод со столкновением с собственным вратарём во время голевой атаки СКА в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

«В целом хорошо играли, но в конце уже начали много удаляться, терять шайбу. Надо двигаться дальше и работать, чтобы такого больше не повторилось.

Что случилось в эпизоде со вторым пропущенным голом? Там был бросок, я попытался его накрыть, однако столкнулся с вратарём. Мы потом поговорили с Максом, такое случается в хоккее.

Если про свою шайбу говорить, то забивать, конечно, хорошо, но лучше бы мы победили. У нас ещё оставались силы в конце, однако дожать соперника мы не смогли. Надеюсь, что в следующем матче результат будет позитивным», — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Терехове: говорили, что Семёну нужно подтянуть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android