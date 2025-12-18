Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно уметь играть, когда соперник доминирует». Никитин о поражении ЦСКА от «Локомотива»

«Нужно уметь играть, когда соперник доминирует». Никитин о поражении ЦСКА от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Локомотива» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«В первом периоде Гамзин дал нам шанс остаться в игре. Со второго периода парни соответствовали уровню. Были моменты, которые нужно реализовывать. Против такого соперника нюансов в игре много. Мы – в процессе, есть позитивные моменты. В современном хоккее, кто держит борьбу и создаёт моменты, тот и выигрывает. Сегодня вратари сыграли на уровне – и Исай, и Гамза. Они, наверное, соответствовали уровню.

Холлуэлл? Сегодня сказали, что он готов по документам играть, но мы не стали ничего менять. Буллиты? Я пока не могу вычислить буллитёров.

Что было в первом периоде? «Локомотив» всегда начинает здорово. Я по-другому смотрю на это: кто может соответствовать уровню, а кто – нет. Кто может переломить, а кто – нет. Нужно уметь играть, когда соперник доминирует», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android