Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победный матч с ЦСКА
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над ЦСКА по буллитам со счётом 2:1 и оценил игру хоккеистов ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Ещё одна очень важная победа для нас, классная игра с обеих сторон. Матч понравился болельщикам. Несмотря на счёт 1:1, была острая игра. Вратари сыграли здорово.

Дудоров дебютировал и сыграл достаточно хорошо. У него не было почти тренировок с командой. В сборе он также не принимал участия. Для него было много нового. Если ты вводишь талантливого техничного игрока, коим и является Дудоров, то я стараюсь ставить его в звенья, где мастерство и техника соответствует всей тройке. Шалунов и Каюмов – отличные лидеры, которые помогали ему на льду и скамейке. В течение сезона пробовали многих в это сочетание – и получалось не очень. Поэтому напрашивался ход с Дудоровым. Хочу отдать должное Шалунову и Каюмову – они подготовили к игре молодого хоккеиста.

Берёзкин? Пока он не катается. Сегодня в зале покрутил велосипед. Доктор сказал, что есть прогресс, но пока по срокам неизвестно. Скорее всего, он вернётся не в ближайшее время», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА
