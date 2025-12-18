Результаты матчей КХЛ на 18 декабря 2025 года

Сегодня, 18 декабря, возобновился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 декабря 2025 года:

«Автомобилист» — «Динамо» Мн — 3:2 Б;

«Локомотив» — ЦСКА — 2:1 Б;

«Северсталь» — «Салават Юлаев» — 1:2;

«Нефтехимик» — «Авангард» — 0:3;

СКА — «Ак Барс» — 3:2;

«Динамо» М — «Барыс» — 2:4.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 52 очками после 38 матчей возглавляет «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 55 очков после 35 игр.