Результаты матчей ВХЛ на 18 декабря 2025 года

Сегодня, 18 декабря, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 18 декабря 2025 года:

«Молот» — «Югра» — 2:5;

«Кристалл» — ХК «Тамбов» — 1:4;

«Буран» — «Барс» — 3:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 56 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (50 очков в 35 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.