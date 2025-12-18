Результаты матчей МХЛ на 18 декабря 2025 года

Сегодня, 18 декабря, состоялись четыре встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 18 декабря 2025 года:

«Спутник» — «Сибирские Снайперы» — 1:5;

«Красная Армия» — «Динамо» М — 2:1 Б;

МХК «Спартак» — «Академия Михайлова» — 2:3;

«Локо-76» — «Омские Ястребы» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.