Тренер «Вашингтона» упомянул Овечкина, говоря о проблемах команды в атаке

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал проблемы в атакующей линии команды.

«Нам придётся продолжать работать над созданием моментов в атаке. Забивание голов, игра нашей линии нападения, умение создавать моменты и реализовывать их всегда будут нашей ахиллесовой пятой. Так устроена команда. И с 40-летним Алексом Овечкиным, и если пройтись по всему списку наших форвардов, это всегда будет аспект, над которым нам придётся постоянно работать.

По ходу сезона будут отрезки, когда всё идёт очень хорошо — как это было на протяжении 10-12 матчей. А затем наступают периоды, когда результативность немного проседает, игроки не так эффективно завершают атаки, потому что у нас нет действительно топовых, элитных исполнителей в линии нападения, способных регулярно решать эпизоды в одиночку. Поэтому нам приходится действовать коллективно», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков.