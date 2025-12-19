Тренер «Вашингтона» привёл в пример Тарасенко, объясняя, какого игрока ему не хватает

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, игрока с какими качествами ему сейчас не хватает.

«Есть очень хороший пример игрока, который помогает, когда у тебя не идёт с голами, — приведу конкретный пример, матч с «Сан-Хосе». Леонард создал в той игре два эпизода, которые относятся к элитным, по-настоящему топ-уровня: он обыгрывает соперника один в один — примерно так же, как Тарасенко сделал против нас прошлой ночью или Мэтт Болди из «Миннесоты». Он получает шайбу, разворачивает защитника и отправляет её в сетку.

То же самое и с его первым голом — он очень грамотно действовал перед Аскаровым, проявил терпение и переиграл вратаря. Именно таких моментов нам сейчас и не хватает, а Лено умеет это делать. Так что, да — нам не хватает того элемента, который он способен привнести», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Во встрече с «Сан-Хосе» Леонард оформил дубль. Ранее сообщалось, что он выбыл до конца года из-за травмы.

В последнем матче «Миннесота» со счётом 5:0 одолела «Вашингтон». Тарасенко в том матче забил два гола и сделал передачу.