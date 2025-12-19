Скидки
Сикура ударил Томпсона по лицу, Ice Girl забивала в ворота. Фото победы «Барыса»

Сикура ударил Томпсона по лицу, Ice Girl забивала в ворота. Фото победы «Барыса»
18 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Лучшие кадры со встречи «Динамо» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На восьмой минуте второго периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Ансар Шайхмедденов восстановил равенство в счёте. На 48-й секунде третьего периода Семён Симонов вывел «Барыс» вперёд. На третьей минуте периода Иэн Маккошен сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Никита Гусев сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится с ЦСКА в гостях 21 декабря. «Барыс» в этот же день примет на своём льду «Сочи».

