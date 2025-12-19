Овечкин обошёл Шэнахана по числу матчей в истории НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Протас (Сурдиф, Карлсон) – 13:53 2:0 Чикран (Фрэнк, Макмайкл) – 16:16
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 1525-м в карьере в НХЛ. В истории североамериканской лиги Овечкин вышел на чистое 21-е место по количеству сыгранных матчей. Он обошёл Брэндана Шэнахана, в активе которого 1524 матча.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1525 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 743 результативные передачи.
