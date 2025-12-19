Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Шэнахана по числу матчей в истории НХЛ

Овечкин обошёл Шэнахана по числу матчей в истории НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Протас (Сурдиф, Карлсон) – 13:53     2:0 Чикран (Фрэнк, Макмайкл) – 16:16    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 1525-м в карьере в НХЛ. В истории североамериканской лиги Овечкин вышел на чистое 21-е место по количеству сыгранных матчей. Он обошёл Брэндана Шэнахана, в активе которого 1524 матча.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1525 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 743 результативные передачи.

Материалы по теме
Рок-звезда против отличника. Как отличаются медийные образы Кросби и Овечкина?
Рок-звезда против отличника. Как отличаются медийные образы Кросби и Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android