Макдэвид вплотную приблизился к рекорду Гретцки в «Эдмонтоне»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:38 (pp)     1:1 Заха (Линдхольм, Макэвой) – 16:27 (pp)     1:2 Хатсон (Джонс) – 34:37    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. В составе «Эдмонтона» гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс. Результативной передачей отметился Коннор Макдэвид.

Макдэвид отдал результативную передачу при голе, открывшем счёт, в 117-й раз в карьере. Теперь ему не хватает всего одной передачи, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки (118) и выйти на первое место в истории «Эдмонтона» среди полевых игроков. Всего Макдэвид принял участие в 179 голах (шайбы + передачи), открывавших счёт в матчах, что является рекордом франшизы.

