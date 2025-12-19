Макдэвид вплотную приблизился к рекорду Гретцки в «Эдмонтоне»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. В составе «Эдмонтона» гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс. Результативной передачей отметился Коннор Макдэвид.

Макдэвид отдал результативную передачу при голе, открывшем счёт, в 117-й раз в карьере. Теперь ему не хватает всего одной передачи, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки (118) и выйти на первое место в истории «Эдмонтона» среди полевых игроков. Всего Макдэвид принял участие в 179 голах (шайбы + передачи), открывавших счёт в матчах, что является рекордом франшизы.