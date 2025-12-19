Тарасенко забил в матче «Миннесоты» с «Коламбусом» после отличной российской комбинации

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил полностью российскую заброшенную шайбу выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). Тарасенко отличился с передач соотечественников и партнёров по команде Якова Тренина и Данилы Юрова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 37-й минуте игры при счёте 1:1 Тарасенко перехватил шайбу на своей синей линии и отпасовал на убегавшего в атаку Юрова. Данила завёз шайбу в чужую зону и отдал назад во второй темп на Тренина, который в касание перевёл на подоспевшего и никем не прикрытого Тарасенко, после чего Владимир без помех поразил дальний угол ворот «Блю Джекетс».