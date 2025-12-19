Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко забил в матче «Миннесоты» с «Коламбусом» после отличной российской комбинации

Тарасенко забил в матче «Миннесоты» с «Коламбусом» после отличной российской комбинации
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил полностью российскую заброшенную шайбу выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). Тарасенко отличился с передач соотечественников и партнёров по команде Якова Тренина и Данилы Юрова.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
2 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Веренски (Койл, Силлинджер) – 15:20     1:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 33:30     1:2 Тарасенко (Тренин, Юров) – 36:15     2:2 Веренски – 37:39    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 37-й минуте игры при счёте 1:1 Тарасенко перехватил шайбу на своей синей линии и отпасовал на убегавшего в атаку Юрова. Данила завёз шайбу в чужую зону и отдал назад во второй темп на Тренина, который в касание перевёл на подоспевшего и никем не прикрытого Тарасенко, после чего Владимир без помех поразил дальний угол ворот «Блю Джекетс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Русское шоу в НХЛ! Тарасенко, Юров и Капризов уничтожили «Вашингтон» Овечкина
Русское шоу в НХЛ! Тарасенко, Юров и Капризов уничтожили «Вашингтон» Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android