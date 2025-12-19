Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 19 декабря 2025, счет 4:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» всухую обыграл «Торонто» в НХЛ, Овечкин очков не набрал
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Протас (Сурдиф, Карлсон) – 13:53     2:0 Чикран (Фрэнк, Макмайкл) – 16:16     3:0 Чикран (Карлсон, Дауд) – 44:02     4:0 Карлсон (Сурдиф, Уилсон) – 48:57    

«Вашингтон» прервал серию из трёх поражений кряду.

У победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Джейкоб Чикран (2) и Джон Карлсон.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Богдан Тринеев результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз» 20 декабря. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 21 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Суперкубок Италии по футболу, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Топ-события пятницы: Суперкубок Италии по футболу, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android