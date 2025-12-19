Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 19 декабря 2025, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Бостон» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:38 (pp)     1:1 Заха (Линдхольм, Макэвой) – 16:27 (pp)     1:2 Хатсон (Джонс) – 34:38     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 41:41 (sh)    

У победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон. Канадский нападающий Коннор Макдэвид оформил гол+пас.

У хозяев единственный гол на счету Павла Захи.

Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов (оба «Брюинз») и Василий Подколзин («Ойлерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс» 21 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 20 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Вашингтон» всухую обыграл «Торонто» в НХЛ, Овечкин очков не набрал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android