Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Бостон» в НХЛ

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

У победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон. Канадский нападающий Коннор Макдэвид оформил гол+пас.

У хозяев единственный гол на счету Павла Захи.

Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов (оба «Брюинз») и Василий Подколзин («Ойлерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс» 21 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 20 декабря.