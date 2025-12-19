Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Бостон» в НХЛ
Поделиться
В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:38 (pp) 1:1 Заха (Линдхольм, Макэвой) – 16:27 (pp) 1:2 Хатсон (Джонс) – 34:38 1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 41:41 (sh)
У победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон. Канадский нападающий Коннор Макдэвид оформил гол+пас.
У хозяев единственный гол на счету Павла Захи.
Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов (оба «Брюинз») и Василий Подколзин («Ойлерз») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс» 21 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 20 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
06:11
-
06:09
-
05:52
-
05:50
-
05:46
-
05:38
-
05:34
-
05:14
-
04:08
-
03:17
-
01:37
-
01:18
- 18 декабря 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:32
-
22:16
-
22:06