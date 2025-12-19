Передача Ивана Демидова помогла «Монреалю» переиграть «Чикаго»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу. Форвард «Чикаго» Илья Михеев очков не набрал.