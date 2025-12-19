Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 19 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Ивана Демидова помогла «Монреалю» переиграть «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Грызлик, Бураковски) – 07:27     1:1 Болдюк (Кофилд, Хатсон) – 14:23     2:1 Болдюк (Хатсон, Судзуки) – 40:20     3:1 Добсон (Демидов, Хатсон) – 50:00     4:1 Судзуки – 56:29    

20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу. Форвард «Чикаго» Илья Михеев очков не набрал.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android