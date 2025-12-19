Передача Ивана Демидова помогла «Монреалю» переиграть «Чикаго»
В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Грызлик, Бураковски) – 07:27 1:1 Болдюк (Кофилд, Хатсон) – 14:23 2:1 Болдюк (Хатсон, Судзуки) – 40:20 3:1 Добсон (Демидов, Хатсон) – 50:00 4:1 Судзуки – 56:29
20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу. Форвард «Чикаго» Илья Михеев очков не набрал.
