«Тампа» проиграла дома «Лос-Анджелесу» в НХЛ, у Василевского 18 отражённых бросков

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский вратарь Андрей Василевский хозяев отразил 18 бросков по своим воротам.

У победителей обе шайбы забросил Адриан Кемпе.

У хозяев отметился единственным голом Оливер Бьёркстранд.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров (Россия) на льду не появился.

Форвард гостей из России Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится дома с «Каролина Харрикейнз» 21 декабря. «Лос-Анджелес Кингз» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 23 декабря.