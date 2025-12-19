7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом», у Тарасенко и Капризова голы
В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Веренски (Койл, Силлинджер) – 15:20 1:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 33:30 1:2 Тарасенко (Тренин, Юров) – 36:15 2:2 Веренски – 37:39 2:3 Эрикссон Эк (Тренин, Болди) – 51:50 2:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 58:08 2:5 Болди (Капризов) – 58:46
Российские хоккеисты «Миннесоты» набрали семь очков на четверых — в активе Кирилла Капризова гол и две передачи, у Владимира Тарасенко гол, Яков Тренин оформил два ассиста, Данила Юров — один. Игроки «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.
