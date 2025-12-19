Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Миннесота Уайлд, результат матча 19 декабря 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом», у Тарасенко и Капризова голы
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Веренски (Койл, Силлинджер) – 15:20     1:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 33:30     1:2 Тарасенко (Тренин, Юров) – 36:15     2:2 Веренски – 37:39     2:3 Эрикссон Эк (Тренин, Болди) – 51:50     2:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 58:08     2:5 Болди (Капризов) – 58:46    

Российские хоккеисты «Миннесоты» набрали семь очков на четверых — в активе Кирилла Капризова гол и две передачи, у Владимира Тарасенко гол, Яков Тренин оформил два ассиста, Данила Юров — один. Игроки «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android