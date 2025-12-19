7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом», у Тарасенко и Капризова голы

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Российские хоккеисты «Миннесоты» набрали семь очков на четверых — в активе Кирилла Капризова гол и две передачи, у Владимира Тарасенко гол, Яков Тренин оформил два ассиста, Данила Юров — один. Игроки «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.