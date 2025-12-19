«Питтсбург» без Евгения Малкина всухую проиграл «Оттаве»
В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 02:16 (pp) 2:0 Перрон (Спенс, Батерсон) – 21:34 3:0 Жиру (Амадио, Грейг) – 24:50 4:0 Ткачук (Дженсен, Матинпало) – 53:55
38-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал. За «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук (дубль), Дэвид Перрон и Клод Жиру.
Для «Пингвинз» это поражение стало седьмым подряд, «Оттава» выиграла второй матч кряду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
