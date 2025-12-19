Скидки
Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 19 декабря 2025, счет 4:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» без Евгения Малкина всухую проиграл «Оттаве»
В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 02:16 (pp)     2:0 Перрон (Спенс, Батерсон) – 21:34     3:0 Жиру (Амадио, Грейг) – 24:50     4:0 Ткачук (Дженсен, Матинпало) – 53:55    

38-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал. За «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук (дубль), Дэвид Перрон и Клод Жиру.

Для «Пингвинз» это поражение стало седьмым подряд, «Оттава» выиграла второй матч кряду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

