«Филадельфия» проиграла на выезде «Баффало» в НХЛ, Мичков без результативных действий

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

У победителей шайбы забросили Джек Куинн, Тейдж Томпсон, Ноа Эстлунд, Джош Норрис и Райан Маклауд.

У гостей голами отметились Ноа Кейтс, Кэм Йорк и Трэвис Конечны.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 21 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря.