Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз – Филадельфия Флайерз, результат матча 19 декабря 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» проиграла на выезде «Баффало» в НХЛ, Мичков без результативных действий
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Куинн (Самуэльссон, Бенсон) – 07:40     1:1 Кейтс (Бринк) – 08:38     1:2 Йорк (Зеграс, Бринк) – 31:01     2:2 Томпсон (Далин) – 36:54     3:2 Эстлунд (Пауэр, Так) – 39:30     4:2 Норрис (Бенсон) – 50:20 (pp)     4:3 Конечны (Драйсдейл, Андре) – 54:28     5:3 Маклауд (Самуэльссон) – 59:52    

У победителей шайбы забросили Джек Куинн, Тейдж Томпсон, Ноа Эстлунд, Джош Норрис и Райан Маклауд.

У гостей голами отметились Ноа Кейтс, Кэм Йорк и Трэвис Конечны.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 21 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Тампа» проиграла дома «Лос-Анджелесу» в НХЛ, у Василевского 18 отражённых бросков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android