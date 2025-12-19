«Филадельфия» проиграла на выезде «Баффало» в НХЛ, Мичков без результативных действий
Поделиться
В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Куинн (Самуэльссон, Бенсон) – 07:40 1:1 Кейтс (Бринк) – 08:38 1:2 Йорк (Зеграс, Бринк) – 31:01 2:2 Томпсон (Далин) – 36:54 3:2 Эстлунд (Пауэр, Так) – 39:30 4:2 Норрис (Бенсон) – 50:20 (pp) 4:3 Конечны (Драйсдейл, Андре) – 54:28 5:3 Маклауд (Самуэльссон) – 59:52
У победителей шайбы забросили Джек Куинн, Тейдж Томпсон, Ноа Эстлунд, Джош Норрис и Райан Маклауд.
У гостей голами отметились Ноа Кейтс, Кэм Йорк и Трэвис Конечны.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.
В следующем матче «Баффало Сэйбрз» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 21 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
06:50
-
06:11
-
06:09
-
05:52
-
05:50
-
05:46
-
05:38
-
05:34
-
05:14
-
04:08
-
03:17
-
01:37
-
01:18
- 18 декабря 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:32
-
22:16