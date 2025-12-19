26 сейвов Шестёркина и пас Гаврикова в овертайме помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 26 из 27 бросков в створ (96,3%). Защитник гостей Владислав Гавриков отметился результативной передачей на победный гол в овертайме, нападающий «Блюз» Павел Бучневич и его партнёр по команде Алексей Торопченко очков не набрали, форвард ньюйоркцев Артемий Панарин пропустил матч из-за болезни.

В составе «Сент-Луиса» отличился Йонатан Берггрен, за «Рейнджерс» забили Гейб Перро в основное время и Джей Ти Миллер в овертайме.