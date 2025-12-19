Скидки
Хоккей

Шестёркин — второй вратарь «Рейнджерс» по количеству календарных лет с 30+ победами

Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 26 из 27 бросков в створ (96,3%) в победной встрече с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин записал на свой счёт 30-ю победу в 2025 году. Это пятый календарный год, в котором российский вратарь записал на свой счёт как минимум 30 побед. В истории «Рейнджерс» больше таких календарных лет было только у Хенрика Лундквиста — 11.

В ночь с 18 на 19 декабря мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Берггрен (Дворски) – 18:58     1:1 Перро (Кайлли, Лаба) – 26:02 (pp)     1:2 Миллер (Трочек, Гавриков) – 62:21    
26 сейвов Шестёркина и пас Гаврикова в овертайме помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис»
