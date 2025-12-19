Шестёркин — второй вратарь «Рейнджерс» по количеству календарных лет с 30+ победами
Поделиться
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 26 из 27 бросков в створ (96,3%) в победной встрече с «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин записал на свой счёт 30-ю победу в 2025 году. Это пятый календарный год, в котором российский вратарь записал на свой счёт как минимум 30 побед. В истории «Рейнджерс» больше таких календарных лет было только у Хенрика Лундквиста — 11.
В ночь с 18 на 19 декабря мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Берггрен (Дворски) – 18:58 1:1 Перро (Кайлли, Лаба) – 26:02 (pp) 1:2 Миллер (Трочек, Гавриков) – 62:21
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
08:31
-
08:23
-
08:05
-
06:50
-
06:11
-
06:09
-
05:52
-
05:50
-
05:46
-
05:38
-
05:34
-
05:14
-
04:08
-
03:17
-
01:37
-
01:18
- 18 декабря 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:45
-
22:44