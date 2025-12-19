Шестёркин — второй вратарь «Рейнджерс» по количеству календарных лет с 30+ победами

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 26 из 27 бросков в створ (96,3%) в победной встрече с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин записал на свой счёт 30-ю победу в 2025 году. Это пятый календарный год, в котором российский вратарь записал на свой счёт как минимум 30 побед. В истории «Рейнджерс» больше таких календарных лет было только у Хенрика Лундквиста — 11.

В ночь с 18 на 19 декабря мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.