Гол Мухамадуллина и ассист Чернышова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в игре с «Далласом»
19 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Рантанен, Линделль) – 12:25 0:2 Джонстон (Хейсканен, Линделль) – 17:38 1:2 Мухамадуллин (Делландреа) – 21:43 1:3 Джонстон (Рантанен, Хинц) – 28:40 (pp) 2:3 Граф (Селебрини) – 36:44 2:4 Грицковян – 39:17 3:4 Граф (Чернышов, Селебрини) – 44:32 3:5 Бенн – 58:42
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Роопе Хинц, Уайатт Джонстон (дубль), Джастин Грицковян и Джейми Бенн. У «Сан-Хосе» голы забили Шакир Мухамадуллин и Коллин Граф (дубль). Российский форвард «акул» Игорь Чернышов отдал результативную передачу.
«Сан-Хосе» прервал свою трёхматчевую победную серию.
В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 21 декабря. «Даллас Старз» 20 декабря проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс».
Комментарии
