Главная Хоккей Новости

Макдэвид и Драйзайтль по совместным голам в большинстве уступают только Кросби и Малкину

Комментарии

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль поучаствовали в шайбе Райана Ньюджент-Хопкинса в большинстве во встрече с «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид и Драйзайтль организовали 252-ю шайбу в большинстве и по данному показателю вышли на второе место в истории НХЛ, обойдя братьев Хенрика и Даниэля Седин. Рекорд лиги принадлежит форвардам «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгению Малкину, на счету которых 267 совместных голов в большинстве.

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:38 (pp)     1:1 Заха (Линдхольм, Макэвой) – 16:27 (pp)     1:2 Хатсон (Джонс) – 34:38     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 41:41 (sh)    
