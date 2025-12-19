Макдэвид и Драйзайтль по совместным голам в большинстве уступают только Кросби и Малкину

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль поучаствовали в шайбе Райана Ньюджент-Хопкинса в большинстве во встрече с «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид и Драйзайтль организовали 252-ю шайбу в большинстве и по данному показателю вышли на второе место в истории НХЛ, обойдя братьев Хенрика и Даниэля Седин. Рекорд лиги принадлежит форвардам «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгению Малкину, на счету которых 267 совместных голов в большинстве.

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.