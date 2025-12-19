Макдэвид и Драйзайтль по совместным голам в большинстве уступают только Кросби и Малкину

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль поучаствовали в шайбе Райана Ньюджент-Хопкинса в большинстве во встрече с «Бостон Брюинз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид и Драйзайтль организовали 252-ю шайбу в большинстве и по данному показателю вышли на второе место в истории НХЛ, обойдя братьев Хенрика и Даниэля Седин. Рекорд лиги принадлежит форвардам «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгению Малкину, на счету которых 267 совместных голов в большинстве.
В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
- 19 декабря 2025
-
09:15
-
09:11
-
08:57
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:05
-
06:50
-
06:11
-
06:09
-
05:52
-
05:50
-
05:46
-
05:38
-
05:34
-
05:14
-
04:08
-
03:17
-
01:37
-
01:18
- 18 декабря 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01