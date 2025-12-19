Расписание матчей КХЛ на 19 декабря 2025 года

Сегодня, 19 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 19 декабря 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Адмирал»;

17:00. «Трактор» – «Металлург» Мг;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Лада».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 52 очками после 38 матчей возглавляет «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 55 очков после 35 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.