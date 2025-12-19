Результаты матчей НХЛ на 19 декабря 2025 года

В ночь на 19 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19 декабря 2025 года:

«Бостон Брюинз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2;

«Монреаль Канадиенс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1;

«Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:0;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:0;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;

«Баффало Сэйбрз» – «Филадельфия Флайерз» — 5:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 ОТ;

«Калгари Флэймз» – «Сиэтл Кракен» — 4:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Даллас Старз» — 3:5.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 55 очками после 33 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 46 очков после 33 встреч.