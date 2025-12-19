Скидки
«Спросите это у них». Тренер «Торонто» — об отсутствии настойчивости у игроков клуба

Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что у игроков канадского клуба отсутствует настойчивость и страсть к игре.

— У «Кэпиталз» было гораздо больше настойчивости, больше страсти в игре. В этом и разница.

— Как можно это объяснить, учитывая турнирную таблицу?
— Спросите у этих ребят (кивает в сторону раздевалки «Торонто». — Прим. «Чемпионата»), а не у меня, — приводит слова Берюбе журналист Джошуа Клок на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Протас (Сурдиф, Карлсон) – 13:53     2:0 Чикран (Фрэнк, Макмайкл) – 16:16     3:0 Чикран (Карлсон, Дауд) – 44:02     4:0 Карлсон (Сурдиф, Уилсон) – 48:57    
