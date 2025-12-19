«Спросите это у них». Тренер «Торонто» — об отсутствии настойчивости у игроков клуба

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что у игроков канадского клуба отсутствует настойчивость и страсть к игре.
— У «Кэпиталз» было гораздо больше настойчивости, больше страсти в игре. В этом и разница.
— Как можно это объяснить, учитывая турнирную таблицу?
— Спросите у этих ребят (кивает в сторону раздевалки «Торонто». — Прим. «Чемпионата»), а не у меня, — приводит слова Берюбе журналист Джошуа Клок на своей странице в социальной сети Х.
В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
