Расписание матчей ВХЛ на 19 декабря 2025 года

Сегодня, 19 декабря, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 19 декабря 2025 года (время московское):

13:00. «Звезда» – «Торос»;

16:00. «Омские Крылья» – АКМ;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Торпедо-Горький»;

18:30. «Нефтяник» – «Сокол»;

19:00. «Челны» – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 56 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (50 очков в 35 играх).