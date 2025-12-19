Расписание матчей МХЛ на 19 декабря 2025 года

Сегодня, 19 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 19 декабря 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «АКМ-Юниор»;

12:00. «Тайфун» – ХК «Капитан»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Авто»;

18:30. МХК «Спартак» – Академия Михайлова;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Атлант»;

19:00. Академия СКА – «Красная Машина-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.