Сегодня, 19 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 19 декабря 2025 года (время московское):
11:00. «Сахалинские Акулы» – «АКМ-Юниор»;
12:00. «Тайфун» – ХК «Капитан»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Авто»;
18:30. МХК «Спартак» – Академия Михайлова;
19:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Атлант»;
19:00. Академия СКА – «Красная Машина-Юниор».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.