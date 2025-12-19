Скидки
Защитник «Динамо» Классон — о голе в меньшинстве: вся вина на мне. Я ошибся

Комментарии

Защитник «Динамо» Фредрик Классон рассказал о четвёртой заброшенной шайбе «Барыса» в третьем периоде игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5)     1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5)     1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4)     2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)    

— Показалось, вы недооценили соперника…
— «Барыс» — хорошая команда, которая очень хорошо работает. Думаю, они сработали усерднее, больше хотели победить. Мы же допустили несколько ошибок и пропустили шайбы. Таков хоккей.

— В третьем периоде ошибок было особенно много. Почему так вышло?
— В регулярном чемпионате много матчей. Не всегда получается провести хорошо встречу, тут 50 на 50 – иногда начинаешь думать, что уже у цели, а шайба оказывается в сетке твоих ворот.

— В эпизоде с одной из заброшенных шайб «Барыса» был неудачный рикошет от вас. Что там произошло?
— Были неудачные отскоки после атак три в два и три в три [при пропущенных шайбах]. В голе, пропущенном в меньшинстве, вся вина на мне, я ошибся, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

