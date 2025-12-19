Защитник «Динамо» Классон — о голе в меньшинстве: вся вина на мне. Я ошибся

Защитник «Динамо» Фредрик Классон рассказал о четвёртой заброшенной шайбе «Барыса» в третьем периоде игры.

— Показалось, вы недооценили соперника…

— «Барыс» — хорошая команда, которая очень хорошо работает. Думаю, они сработали усерднее, больше хотели победить. Мы же допустили несколько ошибок и пропустили шайбы. Таков хоккей.

— В третьем периоде ошибок было особенно много. Почему так вышло?

— В регулярном чемпионате много матчей. Не всегда получается провести хорошо встречу, тут 50 на 50 – иногда начинаешь думать, что уже у цели, а шайба оказывается в сетке твоих ворот.

— В эпизоде с одной из заброшенных шайб «Барыса» был неудачный рикошет от вас. Что там произошло?

— Были неудачные отскоки после атак три в два и три в три [при пропущенных шайбах]. В голе, пропущенном в меньшинстве, вся вина на мне, я ошибся, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

