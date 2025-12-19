Защитник «Динамо» Классон — о голе в меньшинстве: вся вина на мне. Я ошибся

Защитник «Динамо» Фредрик Классон рассказал о четвёртой заброшенной шайбе «Барыса» в третьем периоде игры.
— Показалось, вы недооценили соперника…
— «Барыс» — хорошая команда, которая очень хорошо работает. Думаю, они сработали усерднее, больше хотели победить. Мы же допустили несколько ошибок и пропустили шайбы. Таков хоккей.
— В третьем периоде ошибок было особенно много. Почему так вышло?
— В регулярном чемпионате много матчей. Не всегда получается провести хорошо встречу, тут 50 на 50 – иногда начинаешь думать, что уже у цели, а шайба оказывается в сетке твоих ворот.
— В эпизоде с одной из заброшенных шайб «Барыса» был неудачный рикошет от вас. Что там произошло?
— Были неудачные отскоки после атак три в два и три в три [при пропущенных шайбах]. В голе, пропущенном в меньшинстве, вся вина на мне, я ошибся, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 19 декабря 2025
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
09:15
-
09:11
-
08:57
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:05
-
06:50
-
06:11
-
06:09
-
05:52
-
05:50
-
05:46
-
05:38
-
05:34
-
05:14
-
04:08
-
03:17
-
01:37
-
01:18
- 18 декабря 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:13