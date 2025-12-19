Скидки
Форвард «Барыса» Веккионе: пришлось попробовать конину, не хотел бы повторять этот опыт

Нападающий «Барыса» Майк Веккионе рассказал о жизни в Казахстане и блюдах местной кухни.

— Астана — современный и молодой город. Может быть, у вас появились какие-то любимые достопримечательности?
— Постепенно знакомлюсь с городом. Ходим вместе в разные рестораны поесть, пробуем новое. Так как я недавно в городе, прислушиваюсь к рекомендациям ребят. Конечно, у нас очень плотное расписание, но стараемся посещать интересные места, достопримечательности. Но могу сказать, что здесь очень красиво, получаю удовольствие от моего первого года в Казахстане.

— Вы упомянули, что ходили в рестораны. Уже пробовали блюда национальной кухни?
— Да, ребята заставили нас это сделать (улыбается). На нашей вечеринке новичков поели конины, пробовали кое-что ещё из казахской кухни. А потом я попробовал несколько разных русских блюд. Приобщаюсь к культуре, знаете, это очень увлекательно.

— Конина понравилась?
— Нам пришлось попробовать, не сказал бы, что было совсем плохо, но не хотел бы, пожалуй, повторять этот опыт, — сказал Веккионе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

