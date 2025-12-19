Американский форвард «Барыса» — об отдыхе в паузу: мы все отправились в Алма-Ату, в горы

Нападающий «Барыса» Майк Веккионе рассказал об отдыхе команды во время паузы в чемпионате КХЛ.

— После паузы команда одержала две победы, а на вашему счету гол и результативная передача. В чём секрет такого удачного начала второй половины регулярки?

— У нас было три дня на восстановление во время паузы. Воспользовались этим, отошли от игр, отдохнули, а потом три-четыре дня хорошо потренировались. Знали, нам предстоит нелёгкий выезд — встречи с «Автомобилистом» и московским «Динамо». Поэтому было много работы, готовились и усердно трудились. Думаю, в этих двух матчах мы переиграли соперников и создали хорошие моменты. У меня получилось забить гол и отдать результативную передачу, доволен всей командой.

— Знаю, многие игроки КХЛ успели, например, съездить в Дубай. А вы?

— Было всего три дня, мы все отправились в Алма-Ату, в горы. Походили там, посмотрели на другой город Казахстана. Просто расслабились, это было действительно здорово. Было бы приятно, конечно, съездить в Дубай, но он для нас слишком далеко, как-нибудь обязательно съездим и туда, — сказал Веккионе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.