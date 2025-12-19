Нападающий СКА Лайпсик высказался о победе команды в Петербурге над «Ак Барсом»

Нападающий СКА Брендан Лайпсик прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (3:2).

«Поляков забросил очень важную шайбу, во втором периоде у нас были проблемы в обороне, очень сложные отрезки, но вратарь нас здорово поддержал, отлично сыграл. Мы выдержали меньшинство и затем смогли навязать свой хоккей и одержать победу.

«Ак Барс» большая, серьёзная команда, это видно из года в год, и матчи между СКА и «Ак Барсом»– это всегда большая история, команды с большими амбициями. В таких матчах всегда много эмоций», – сказал Лайпсик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.