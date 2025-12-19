«Чувствую, со «Спартаком» будет весело». Голдобин — об игре против своей бывшей команды
Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2) и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» — его бывшей командой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5) 1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4) 2:1 Поляков – 44:11 (5x5) 3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4) 3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)
«Очень тяжёлый матч получился, но с казанцами всегда непросто. Хорошо, что мы смогли реализовать большинство. В таких тяжёлых матчах большинство решает, за счёт этого выигрываются подобные игры.
Что касается моей игры, всегда можно быть лучше. Если говорить про последние матчи, не могу сказать, что изменилось. Так же люблю хоккей и хочу доказывать каждую игру.
У нас осталась одна игра [в текущем году] на своём льду. Нельзя расслабляться, потому что дальше «Спартак». Моя бывшая команда, поэтому чувствую, что будет весело», — цитирует Голдобина Metaratings.
