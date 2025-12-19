Скидки
Лайпсик — об Арефьеве: это хороший вратарь, он сделал несколько важных сейвов

Нападающий СКА Брендан Лайпсик оценил игру голкипера «Ак Барса» Максима Арефьева. Армейцы во встрече победили со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

«Я бы не сказал, что сегодня нам было проще, поскольку в воротах «Ак Барса» был не Тимур Билялов, а молодой Максим Арефьев. Он молодец, сделал несколько важных сейвов для соперника и действовал уверенно. Пробить его было непросто.

Первые два периода, надо признать, мы сами действовали пассивно, бросали недостаточно, не проверяли его в должной мере, но он держал команду в игре, совершал важные спасения. Это хороший вратарь», – сказал Лайпсик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

