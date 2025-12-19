Скидки
Нападающий СКА Лайпсик рассказал о своей результативности после возвращения в Петербург

Нападающий СКА Лайпсик рассказал о своей результативности после возвращения в Петербург
Нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал о своей результативности после возвращения в Санкт-Петербург. За армейский клуб форвард в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал одну голевую передачу.

«Секрет моих голов – бросать как можно больше. Буду бросать, а там и зайдёт. Мне здорово повезло с партнёрами, Бландизи, Гримальди, у нас отличное взаимопонимание, как и с защитниками.

Они отдают мне хорошие передачи в удобный момент, так что мне остаётся только проявить уверенность и точно бросить», – сказал Лайпсик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

