Главная Хоккей Новости

Сибирь — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между между местной «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Это будет третья игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Ранее команды одержали по одной победе. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» с 28 очками после 35 встреч находится на последней строчке Востока. «Адмирал» занимает 10-е место на Востоке, имея в активе 28 очков после 33 матчей.

«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Эксклюзив
